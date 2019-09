Ansichtssache in Remscheid : Der lange Weg zu mehr Fortschritt

CHRISTIAN PEISELER. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Meinung Remscheid Heute braucht der Zugang zu den Künsten nicht mehr an den finanziellen Möglichkeiten oder der Interesselosigkeit der Eltern zu scheitern.

Es ist noch nicht lange her, da war der Zugang zur Kultur nur einer kleinen Bürgerschicht in Remscheid möglich und selbstverständlich. In den 60er Jahre kamen die Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule in erster Linie aus den gut situierten Elternhäusern. Oder ein Lehrer entdeckte das Talent eines Arbeiterkindes und setzte sich für seine Förderung ein. Das war die Ausnahme. Heute braucht der Zugang zu den Künsten nicht mehr an den finanziellen Möglichkeiten oder der Interesselosigkeit der Eltern zu scheitern. Denn die Musik-, Kunst-, und Theaterpädagogen kommen in die Schulen. Nicht um eine abgestandene Ware aus vergangenen Zeiten anzubieten, sondern in der festen Überzeugung, dass kulturelle Bildung den Menschen in die Lage versetzt, von seiner Freiheit Gebrauch zu machen.

Auf dem Gebiet der Kulturellen Bildung ist Remscheid alles andere als Diaspora. Es gibt viele Angebote, Förderprogramme, Spender und Institutionen, die sich darum bemühen, dass jedes Kind und jeder Schüler in seinem Leben mit Kultur in Berührung kommt. Ob in der Schule oder in der Freizeit. Wer mit offenen Augen in dieser Stadt lebt, kann dieses breite Angebot nicht übersehen.