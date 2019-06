Sportstätten : Innenstadt fehlt eine Dreifach-Halle

REMSCHEID Auch mit dem geplanten Bau einer neuen Dreifach-Turnhalle an der Albert-Einstein-Gesamtschule ist der Bedarf für den Schulsport in der Innenstadt nicht abgedeckt. Um den Schulsport gemäß der Vorgaben des Schulministeriums umzusetzen, fehlt noch eine weitere Dreifach-Sporthalle.

Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen Garbe & Lexis in einer Untersuchung zum Hallenbedarf für den Sportunterricht, die in der kommende Woche im Schulausschuss vorgestellt werden soll.

Schuldezernent Thomas Neuhaus zeigte sich auf BM-Anfrage gleich in mehrfacher Hinsicht „sehr glücklich“ mit dem Ergebnis der Untersuchung. Zum einem hätten Politik und Verwaltung nun eine belastbare Grundlage für die Diskussion über die weitere Sporthallenplanung. Zum andere zeige die Untersuchung, dass die Stadt insgesamt beim Thema schon sehr gut aufgestellt sei. Bewusst habe die Stadt das Büro Garbe gebeten, die vom Land abgesegneten Planungen für die neuen Halle an der Albert-Einstein-Gesamtschule in ihre Berechnungen einzuarbeiten. So habe man nun ein sehr aktuelles Bild.