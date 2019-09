Ansichtssache in Remscheid : Der Handel wird im DOC-Streit instrumentalisiert

HENNING RÖSER. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Meinung Remscheid/Wuppertal Bei den FOC-Plänen am Döppersberg spielte der Wuppertaler Einzelhandel keine Rolle. Nun soll ihm eine Schlüsselrolle zukommen.

Als unsere Redaktion vor knapp zwei Jahren beim Baustart des Factory-Outlet-Centers am Hauptbahnhof in Elberfeld Wuppertals Stadtdirektor Johannes Slawig (CDU) fragte, ob die Stadt beim Wuppertaler FOC auf Sortimentsbeschränkungen pochen und damit dem Remscheider Beispiel für das Lenneper DOC folgen würde, winkte dieser ab. Man werde einige Wünsche an den Investor übermitteln, das reiche aus.

Das Wuppertaler FOC in unmittelbarer Nachbarschaft zur Elberfelder Innenstadt wurde damals von der Stadtspitze als wichtige Ergänzung des örtlichen Handels und als Konsum-Motor für die Schwebebahnstadt begrüßt. Sorgen um Einbußen im Handel zu diesem Zeitpunkt? Fehlanzeige.

Die FOC-Pläne in der Bundesbahndirektion sind seitdem keinen Zentimeter von der Stelle gekommen. Dafür aber hat sich die Einstellung der Wuppertaler Stadtspitze zum Einfluss von Outlet-Centern auf den Wuppertaler Einzelhandel um 180 Grad gedreht. Das in 16 Kilometer Entfernung vom Döppersberg geplante DOC in Lennep wird aktuell als massive Bedrohung für Elberfelds Handel bewertet. Die Stadt appelliert daher an den Rat, sich schützend zwischen Remscheider DOC und Wuppertaler Handel zu stellen. Motto: Nur wenn die Verkaufsflächen für die wichtigen Sortimente in Lennep noch mal reduziert werden, wird der örtliche Einzelhandel nicht beschädigt.

Dass sich die Chefs im Wuppertaler Rathaus dabei ernsthaft um die Einzelhändler sorgen, ist angesichts der genannten Vorgeschichte wenig glaubwürdig, aber darum geht es auch längst nicht mehr. Es ist ein Machtkampf, in dem Politik und Händlerschaft mit Gutachten von Anwälten und Handelsexperten so eingeschüchtert wurden, dass sich die Stadt jetzt als Beschützer andienen kann. Remscheid die Forderungen der Interessengemeinschaft Elberfeld als gemeinsames Kompromissmodell anzubieten, ist so dreist wie clever. Der Ball des Handelns wird nach Remscheid zurückgespielt, „denn das DOC kann doch nicht an wenigen Quadratmetern scheitern“, wie es süffisant in einer Pressemitteilung aus dem Barmer Rathaus heißt.