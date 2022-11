Geschenkaktion in Remscheid Der erste Heilige Abend im Seniorenheim

Bis heute sind sie unzertrennlich, leben mittlerweile zusammen in der Stockder Stiftung. Hier werden sie in diesem Jahr ihr erstes Weihnachtsfest im Seniorenheim verbringen. Ihr Zimmer haben sie festlich mit Lichterkette und einem kleinen Weihnachtsbaum geschmückt. Auch wenn es in diesem Jahr anders sein wird, Reinhilde Paffenhoff freut sich dennoch auf ein bisschen Besinnlichkeit in Gemeinschaft und vielleicht auch auf die Erfüllung ihres Wunsches, ein Buch von Tatin Giannaro. „Mal schauen, wie Weihnachten in der Stockder Stiftung wird und was uns Corona in diesem Jahr erlaubt.“