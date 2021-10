Aufatmen im Remscheider Südbezirk : Der „Blaue Mond“ kehrt zurück

Franziska Bach, die Leiterin für Immobilien und Expansion bei der für den Südbezirk zuständigen Aldi-Regionalgesellschaft, verkündete zur Freude von Prof. Horst A. Wessel die Rückkehr des Blauen Mondes. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Südbezirk Beim ersten Treffen der IG Blauer Mond seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gab es eine gute Nachricht: Der Aldi-Konzern wird das Mannesmann-Wahrzeichen wieder aufstellen – allerdings nicht mehr in diesem Jahr.

An der hohen Zahl der Teilnehmer des ersten Treffens der IG Blauer Mond seit Beginn der Corona-Pandemie am Donnerstagabend in der Gaststätte Rautzenberg an der Burger Straße konnte man auch als Außenstehender leicht ablesen, dass das Thema des Abends einen Nerv bei den Anwesenden getroffen hat. Und letztlich kam die gute Nachricht auch relativ zügig. Franziska Bach, die Leiterin für Immobilien und Expansion bei der für den Remscheider Süd-Bezirk zuständigen Aldi-Regionalgesellschaft in Radevormwald, hatte sie mitgebracht. „Es ist definitiv – wir haben uns im zweiten Quartal dieses Jahres dafür entschieden, den ‚Blauen Mond‘ wieder aufzustellen“, sagte sie. Dafür gab es dann auch langen Applaus. Zuvor hatte Prof. Horst A. Wessel von der IG in seiner Begrüßung schon die entsprechende Hoffnung geäußert. „Ich hoffe, dass wir heute von Frau Bach etwas Schönes zu hören bekommen.“

Dieser Mitteilung vorausgegangen war indes eine längere Geschichte, auf die Franziska Bach am Donnerstagabend aber nicht eingehen wollte. „Wir wissen, dass es für den Stadtteil und die Interessensgemeinschaft ein wichtiges und emotionales Thema ist. Daher will ich auch nach vorne sehen und die Vergangenheit zurücklassen.“

Info Baudenkmal wird 2015 vom Sturm zerstört Denkmal Der „Blaue Mond“ ist ein Baudenkmal, das für viele Remscheider, vor allem im Süd-Bezirk der Stadt, von großem, symbolischen Wert ist. Der Mannesmann-Turm ist für viele Menschen ein Teil der Industriegeschichte ihrer Stadt. Sturm Im Jahr 2015 musste das Denkmal wegen akuter Gefährdung rückgebaut werden und lagerte seitdem neben Aldi-Gelände auf dem Boden. Nun soll er im kommenden Jahr wieder aufgerichtet werden.

Es seien Untersuchungen angestellt worden, wie der „Blaue Mond“ möglichst sicher wieder an seinem ursprünglichen Standort angebracht werden könne. „Dafür braucht man Spezialfirmen, und die zu finden ist nicht ganz einfach. Abgesehen davon ist die Baukonjunkturlage so, dass die meisten Firmen ausgebucht sind. Aber wir haben jetzt zwei Firmen, die uns auch bereits Kostenvoranschläge unterbreitet haben“, sagte Franziska Bach. Allerdings, und das war dann der Dämpfer nach der guten Nachricht, könne der „Blaue Mond“ nicht mehr in diesem Jahr aufgebaut werden.

Insgeheim dürfte wohl der eine oder andere Anwesende, inklusive Wessel, gehofft haben, dass das Wahrzeichen des Süd-Bezirks noch vor Weihnachten wieder über dem Remscheider Süden thronen könnte. „Aber vielleicht bekommen wir dann ein schönes Osterfest“, sagte Wessel.

Ein weiteres Thema, das ausgiebig diskutiert wurde, betraf die blaue Beleuchtung des Turms. Denn, wie einer der Anwesenden es ganz richtig ausdrückte: „Ohne Beleuchtung ist der Blaue Mond nicht komplett.“ Franziska Bach gab die Zustimmung, dass der Aldi-Konzern für Prüfungen bezüglich der Beleuchtungsmöglichkeiten offen sei, betonte aber: „Die Beleuchtung ist nicht Gegenstand der Wiederaufbauvereinbarung.“

Ob Aldi die Kosten für die Betreibungskosten übernehmen wurde, fragte einer der Anwesenden. „Darüber können wir reden. Gleiches gilt auch für die Beleuchtung an sich, da es dazu auch versicherungsrechtliche Fragen zu klären gibt. Wir können hier und jetzt keine Zusagen machen – außer jener, das Thema zu prüfen“, sagte die Aldi-Vertreterin. Aus den Reihen der IG kam dazu ein emotionaler Einwand, die „Sache jetzt ordentlich anzugehen“. Man wolle doch nicht in ein paar Jahren dasitzen und sagen müssen: Hätte man das doch damals nur anders gemacht. „Für mich war der ‚Blaue Mond‘ lange Jahre ein Stück Nachhausekommen, wenn ich ihn von der Autobahnausfahrt Wermelskirchen gesehen habe“, sagte er. Er plädierte darauf, „die Bedenkenträger vor der Türe“ zu lassen, wenn über die Beleuchtung und das Aufstellen des Turms gesprochen werde.

Aus Leipzig war der Investor Rainer Dorn nur für das Treffen der IG Blauer Mond gekommen. Seinem Unternehmen gehört das ehemalige Mannesmann-Gelände, für das sich die IG eine Nutzung als Park, Einkaufsgelegenheit und auch Naherholungsziel für den Süd-Bezirk wünscht. „Es ist leider nicht ganz so einfach, es wird einen längeren Prozess geben. Aber wir stehen Gewehr bei Fuß, um im Süd-Bezirk eine ähnliche Nahversorgungsinfrastruktur aufzubauen, wie das am Hasten der Fall ist“, sagte Dorn.