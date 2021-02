Remscheider vor Gericht : Dem Angeklagten droht die Sicherungsverwahrung

Remscheid/Wuppertal Wegen Vergewaltigung vorbestraft: Acht Jahre Haft, zehn weitere Jahre in Sicherungsverwahrung. Und dann gleich nach der Entlassung der nun angeklagte Übergriff auf eine Escort-Dame. Wer sowas hört, fragt sich: Wie kann es sein, dass jemand aus der Sicherungsverwahrung entlassen und derart schnell rückfällig wird?

Dass man Fesselsex-Videos in seiner Zelle gefunden hatte und sich gleich der Gedanke aufdränge, er habe das Seil zu diesem Zweck mit in die Villa genommen und nicht – wie er selbst sagt – um damit einen Hund auszuführen? Das sei nicht strafbar und ja, er habe da gewisse sexuelle Vorlieben. Der durchaus eloquente Angeklagte hat für all diese Fragen eine plausible Antwort – am Ende wird das Gericht entscheiden müssen, ob man ihm glaubt. Eines hingegen wird seinem Tun immer anheften: Vor 20 Jahren hat er eine Frau in einem Wald brutal vergewaltigt. Hinzu kommt noch, dass er damals versucht haben soll, sich mit Lügen herauszureden. Hatte er anfangs noch behauptet, dass die Frau ihn damals angegriffen habe, so erzählte er später, er habe das Opfer gekannt und der Sex sei einvernehmlich gewesen. Am Ende stand die Verurteilung wegen sexueller Nötigung und eine lange Haftstrafe.