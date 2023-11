Hoffnung am Hasenberg Firma findet defekte Heizungsleitung an der Emil-Nohl-Straße

140 Wohnungen ohne Heizung und das in der Grippesaison: Seit Mitte Oktober schon warten die Bewohnerinnen und Bewohner eines Gebäudekomplexes an der Emil-Nohl-Straße darauf, dass ihre Heizung repariert wird. Bereits am 1. November sollten die Arbeiten losgehen und dann einige Tage dauern – passiert ist erst mal wenig, wie die Redaktion berichtete. Doch jetzt könnte es endlich Hoffnung geben. Denn eine neu beauftragte Fachfirma aus Remscheid hat eigenen Angaben nach eine schadhafte Leitung unter der Baumwurzel gefunden, die bei einer ersten Leckortung im Weg war: „Wir haben die Leitung bereits freigelegt. Vorher mussten wir noch die Wurzel wegfräsen“, verrät Christoph Zirbes, Inhaber der beauftragten Firma Handwerker-RS: „Es handelt sich sehr wahrscheinlich um eine alte Fehlstelle. Wir haben eine recht alte Druckmanschette an einem Verbindungsstück der Leitung gefunden.“ Die Stelle sei bereits in der Vergangenheit geflickt worden, sagt er. Doch: Ob es sich wirklich um das Leck handele, das den Heizungsausfall verursache, stehe noch nicht fest. Denn eine weitere Ortung, die aufzeigt, ob der Schaden Ursache für die kaputte Heizung ist, steht noch aus. Auch Anke Sostmann, Sprecherin der Hausverwaltung Velero betont: „Den Informationen nach, die der Verwaltung vorliegen, die auch vor Ort ist, ist das Leck noch nicht gefunden.“