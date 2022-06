Remscheider Innenstadt : Das Sozialkaufhaus ist für alle da

Susanne Kowalewski (l.) – mit Leiterin Petra Kipp-Schumacher – arbeitet seit drei Jahren im Sozialkaufhaus. Foto: Daniele Funke

Innenstadt Das Sozialkaufhaus am Markt bietet ein großes Sortiment an gepflegter, sauberer und gut erhaltener Gebrauchtware auf insgesamt fünf Etagen an. Jeder ist eingeladen hier zu stöbern und für günstige Preise einzukaufen.