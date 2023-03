Selbsthilfegruppe Adipositas in Remscheid „Das Lebensgefühl ist unbeschreiblich“

„Was war denn das Tollste nach der Gewichtsabnahme für Euch?“ will Steffi von den anderen wissen. „Im Schwimmbad auf die Rutsche zu gehen, ohne stecken zu bleiben“, antwortet eine Teilnehmerin spontan, alle lachen. „Nicht mehr in die Zeltabteilung gehen zu müssen, um Kleidung zu kaufen“, berichtet eine andere und grinst. Julia holt weiter aus: „Ich bin immer gerne geritten. Irgendwann war ich so dick, dass ich das einem Pferd nicht mehr zumuten konnte. Und dann nach der OP wieder aufs Pferd zu steigen, ohne schlechtes Gewissen dem Tier gegenüber, das hat mich so unsagbar glücklich gemacht.“