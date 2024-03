Sirenen heulen in Remscheid Das ist neu beim Warntag 2024

Remscheid · Am Warntag am 14. März heulen auch in Remscheid die Sirenen. Doch nicht nur das. Es gibt auch Neuerungen, auf die sich die Bürger einstellen müssen.

07.03.2024 , 17:05 Uhr

Am bundesweiten Warntag werden auch in Remscheid Sirenen heulen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Am Donnerstag, 14. März, ist landesweiter Warntag. Auch in Remscheid werden die Sirenen heulen. Worauf sich Bürgerinnen und Bürger einstellen müssen. „Um 11 Uhr ertönen die Sirenen mit einer fünfminütigen Pause zwischen den Tonfolgen: eine Minute Entwarnung, eine Minute Warnung und eine Minute Entwarnung“, verkündet die Stadt in einer Pressemitteilung. Auch die übliche landesweite Warnung um 11 Uhr über die Warn-App Nina, Cell Broadcast oder die angeschlossenen Stadtwerbetafeln erfolge wieder. Doch es gibt auch Neuerungen. Zeitgleich mit den Sirenen um 11 Uhr wird von der Stadt die Warninformation im Internet und in den sozialen Medien ausgegeben. Erstmals sprächen auch Leitstellen-Mitarbeiter die Warnmeldungen in die Programme der Lokalhörfunksender ein. Um 11.20 Uhr erfolge dann die Entwarnung über Internet, soziale Medien und Einsprache in das Programm der Lokalhörfunksender. Wer den Alarm nicht mitbekommt, etwa weil er keine Sirenen hört, kann sich bei der Feuerwehr melden. Dafür soll aber nicht der Notruf genutzt werden. Als Rückmeldemöglichkeit wird auf die ☏ 0 21 91 / 16 24 00 und auf die E-Mail-Adresse feuerwehr@remscheid.de verwiesen. Die Stadt erklärt dazu: „Leider ist das Stadtgebiet Remscheid noch nicht flächendeckend mit Sirenenanlagen versorgt. Damit ist klar, dass am Warntag nicht alle über das Sirenensignal erreicht werden. Mit dem Aufbau der weiteren Sirenen wird sich dies in Zukunft deutlich verbessern.“ Derzeit verfüge die Stadt über zwölf fest installierte und acht mobile Sirenen. Die mobilen Sirenen seien beim diesjährigen Warntag nicht im Einsatz. Insgesamt sollen in Remscheid 24 Sirenenanlagen stehen. Die Zahl will die Stadt eigenen Angaben nach stufenweise erreichen und die bestehende Zahl erst auf 14 und dann auf 24 aufstocken.

(ep)