Ansichtssache in Remscheid : Das Haus Cleff braucht starke Magneten

Meinung Remscheid Die Zukunft des Historischen Zentrums sollte von innen nach außen geplant werden. Erst Inhalt, dann Fassade. Sonst entsteht ein Rohrkrepierer.

Aber der Denkmalschutz wurde nicht erschaffen, um Auflagen festzusetzen, die eine spätere wirtschaftliche und publikumswirksame Nutzung eines Gebäudes wie Haus Cleff unmöglich machen. Diesen Eindruck gewinnt man nach den jüngsten Ausführungen der obersten Denkmalschützerin des Landschaftsverbandes Rheinland. Was nutzt der Stadt und den Bürgern eine wunderbare Schieferfassade, frisch geweißelte Fensterrahmen, wenn drinnen im übertragenen Sinne keine Musik gespielt werden darf? Nichts. Die Zukunft des Hauses Cleff sollte von innen nach außen geplant werden. Erst der Inhalt, dann die Fassade. Sonst entwickelt sich das Historische Zentrum zu einem Ort, an dem sich nur noch Mitglieder des Bergischen Gesichtsvereins über Remscheids Vergangenheit austauschen. Das wäre die vielen Millionen an Investitionen nicht wert, wenn in Hasten ein musealer Rohrkrepierer entsteht. Es muss erlaubt sein, dem Denkmalschutz seine Grenzen aufzuzeigen.