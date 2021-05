Corona in Remscheid : Das Ende der Notbremse rückt näher

Corona in Remscheid

Remscheid Viel deutet daraufhin, dass die Stadt Remscheid an fünf aufeinander folgenden Werktagen die 100er-Marke bei der Corona-Inzidenz unterbietet. Damit könnten ab Mittwoch die Beschränkungen der Bundesnotbremse aufgehoben werden.

Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut für Remscheid einen Inzidenzwert von 57,5. Am Samstag lag er noch bei 67,9. Die Tendenz geht also weiter deutlich nach unten.