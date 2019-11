Bergische Wirtschaft : „Das BZI hat überall einen Stein im Brett“

Tag der offenen Tür 2019 im BZI Remscheid. Rundgang mit dem Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und seit dem 30. Juni 2017 im Kabinett Laschet Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Arbeitsminister Laumann zeigt sich beim Tag der offenen Tür beeindruckt von der Ausstattung des Bildungszentrums.

Das Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI) lud am Wochenende zum Tag der offenen Tür. Interessierte Besucher erhielten einen Einblick in das breit gefächerte Angebot. Auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stattete der Bildungseinrichtung einen Besuch ab.

Mehrere Generationen bergischer Facharbeiter wurden in den vergangenen 20 Jahren bereits in den Hallen an der Wüstenhagener Straße aus- und weitergebildet. „Was mit den Lerninhalten Bohren, Drehen und Fräsen begann, hat sich stetig weiterentwickelt“, berichtete BZI-Pressesprecher Fred Schulz, der auch Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Remscheid ist.

Info Zwei weitere Minister kommen Anfang 2020 Besuch aus Düsseldorf Anfang nächsten Jahres, am 9. Januar 2020, erwartet das BZI den Besuch von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Anfang Februar hat sich Wirtschafts-, Innovations- und Digitalisierungsminister Andreas Pinkwart (FDP) angekündigt.

Die Digitalisierung sei in alle Bereiche der Industrie eingedrungen, sodass die Arbeit erleichtert wurde, die Lerninhalte jedoch komplexer geworden seien. „Ab dem Vorarbeiter gibt es in der Industrie niemanden mehr, der ohne Bildschirm arbeitet“, bestätigte Jan Wilhelm Arntz, Vertreter der Industrie- und Handelskammer, die gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Gesellschafter des BZI ist. Diese Realität in der Arbeitswelt werden auch im Berufs- und Weiterbildungszentrum am Hohenhagen abgebildet.

Der moderne Maschinenfuhrpark beeindruckte auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, selbst gelernter Schlosser, bei seinem kurzen Besuch in Remscheid. „Das BZI ist gut aufgestellt.“ Er betonte die Wichtigkeit, die duale -Ausbildung stärker zu bewerben. „Nicht jeder, der Abitur macht, muss studieren.“ Auch eine Ausbildung in der Metall- und Elektroindustrie biete viele Vorzüge. „Was viele vielleicht nicht wissen, in der Metall- und Elektroindustrie gibt es eine sehr gute Bezahlung.“

Doch eine gute Bezahlung allein sei nicht alles, erklärte Besucher Jesin Zahar (20). Auf der Suche nach einer Ausbildung als Industriekaufmann schaute er sich bei den Unternehmen im BZI um. Sein Fachabi habe er im vergangenen Jahr erfolgreich absolviert, aktuell besucht er das Wirtschaftsgymnasium in Solingen. „Wichtig an meinem Arbeitsplatz sind mir eine entspannte Atmosphäre und ein kommunikatives Team in dem man voneinander lernen kann“, sagte der 20-Jährige.

Laumann unterstrich die Attraktivität einer Bildungseinrichtung als Faktor einer erhöhten Nachfrage. Dazu trage im BZI künftig der Neubau bei, der zu 80 Prozent von der Landesregierung gefördert werde. Der neue Technik-Campus der derzeit nebenan für rund 16 Millionen Euro entsteht und voraussichtlich Ende 2020 eröffnet wird, bietet 360 neue Werkstatt- und 144 Unterweisungsplätze an. Aktuell sind es 145 junge Menschen, die sich im BZI für die Metall- und Elektrobranche ausbilden lassen. Hinzu kommen zahlreiche Arbeitnehmer, die sich in diversen Bereichen weiterbilden lassen.

△ Minister Karl-Josef Laumann beim Rundgang durch das BZI. ◁ Alexander Kurz (23) macht eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Hier arbeitetet an der Lernplattform „Würfel feilen“. Fotos: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)