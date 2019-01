Bergische Symphoniker : Ein Mann des Aufbruchs am Dirigentenpult

Künftiger Dirigent: Daniel Huppert. Foto: Neda Navaee.

Remscheid Im September 2019 steht Daniel Huppert zum ersten Mal bei einem Philharmonischen Konzert der Bergischen Symphoniker am Pult.

Und er weiß auch schon, was er dirigieren wird. „Das Orchester hat einen Wunsch geäußert“, sagt Huppert. Der neue Chef fand Gefallen. Verraten will er (noch) nichts Konkretes. Nur so viel: Das Werk gehört zum Standard-Repertoire der klassischen Konzertliteratur und steht für Aufbruch.

Mit dem 37-jährigen Dirigenten verbinden viele Konzertliebhaber einen Aufbruch zu anderen Ufern. Zu neuen Formaten und neuen Klangerlebnissen. „Wir brauchen auch den Mut, etwas auszuprobieren“, sagt Huppert. An seiner Wirkungsstätte in Schwerin stand er vor der Herausforderung, die Montagskonzerte wegen mangelndem Interesse abzusetzen oder weiterzuführen. Die Mecklenburgische Staatskapelle spielt an drei Tagen im Monat hintereinander, montags, dienstags, mittwochs. Er habe das Montagskonzert mit einer neuen Moderation getestet – heute sei es der am besten besuchte Abend.



Solche Tests will er auch in Remscheid und Solingen ausprobieren. Sein Anspruch an das Programm: Bei drei Stücken sollen die Zuhörer drei verschiedene Orchester erleben. Und ein Beethoven soll nicht wie Musik von vor 200 Jahren klingen, sondern als ein zeitgenössisches Werk. Die Einmaligkeit eines Konzertabends will Huppert herausstellen, indem er auf das setzt, was Musik, was die Kunst am besten kann: zu einem emotionalen Erlebnis werden, unabhängig vom Alter, der Bildung und der Herkunft.