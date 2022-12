Feuerwehreinsatz in Remscheid Dachstuhl in Hasten brennt – Polizei rettet Bewohner

Remscheid · In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 2.45 Uhr alarmiert. Anwohner und Nachbarn hatten einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hastener Straße bemerkt.

22.12.2022, 08:31 Uhr

Bei dem Brand in Hasten blieben alle Bewohner unverlerletzt. Foto: Feuerwehr Remscheid/Patrick Gröne

Die Polizei, die zuerst am Unglücksort eintraf, konnte die Bewohner aus dem Haus in Sicherheit bringen. Als nur wenige Augenblicke später auch die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vorfuhren, schlugen bereits die Flammen aus einer großen Fläche des Dachgeschosses. Zwei Drehleitern wurden in Position gebracht, über die die Flammen bekämpft wurden. Parallel verschafften sich die Feuerwehrleute auch über das Treppenhaus Zutritt, um im Innenbereich des Gebäudes ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Noch immer ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Foto: Feuerwehr Remscheid/Patrick Gröne Nahezu auf der gesamten Länge war das Dach im obersten Bereich des Mehrfamilienhauses betroffen, daher konnten die parallel zum Einsatz vom Rettungsdienst betreuten und medizinisch versorgten Bewohner nicht zurück in ihre Wohnungen. Zwei Familien wurden in einem Hotel untergebracht. Die anderen Bewohner kamen bei Verwandten unter. Während des Einsatz war die Hastener Straße komplett gesperrt. Bis in die Morgenstunden war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

(gra)