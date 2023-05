Kuriosum in Remscheid Autoknacker stoßen auf Drogenfahrzeug

Solingen · Nachdem zwei junge Männer am Montagmittag versucht hatten, ein Auto an der Losenbücheler Straße aufzubrechen, stellten Polizeibeamte in dem auserkorenen Dacia eine nicht unerhebliche Menge an Drogen sowie Waffen sicher.

30.05.2023, 15:08 Uhr

Waffe und Munition aus dem Auto. Foto: Polizei Wuppertal

Die 18- und 25-jährigen tatverdächtigen Autoknacker konnten aufgrund aufmerksamer Zeugen noch vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Die Beamten nahmen anschließend das Fahrzeug in Augenschein, dabei fiel ihnen der cannabistypische Geruch auf. Mit einem von der Staatsanwaltschaft ausgestellten Durchsuchungsbeschluss konnten sie anschließend den Pkw genauer inspizieren und entdeckten mehrere 100 Gramm Cannabis, Haschisch und Amphetamine sowie eine scharfe Pistole, Munition und eine Armbrust. Der 20-jährige Halter wurde kurze Zeit später festgenommen, im Laufe des Dienstags wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Ihm droht nun im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren.

(daf)