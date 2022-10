Fundament in Remscheid-Lennep wird verstärkt : Nach Klettereien: Cragg-Stele wird demontiert

Lennep Die erst am vergangenen Mittwoch feierlich enthüllte Statue des renommierten Künstlers Tony Cragg am Lenneper Munsterplatz muss noch einmal abgebaut werden.

(red) Die erst am vergangenen Mittwoch feierlich enthüllte Statue des renommierten Künstlers Tony Cragg am Lenneper Munsterplatz muss noch einmal abgebaut werden. Das teilt die Stadt mit. Der Grund: Schon in den ersten Tagen hätten Personen versucht, das Objekt zu erklimmen. Das sei bei der Gestaltung des Fundaments nicht berücksichtigt worden. Deswegen hätten die für die Standsicherheit der Stele Verantwortlichen bei den Technischen Betrieben Remscheid entschieden, das Fundament vorsorglich verstärken zu lassen.

Bedauerlich in diesem Zusammenhang: Die Sportler beim 20. Röntgenlaufs am Sonntag werden nicht in den Genuss kommen, an der Stele vorbeizulaufen. Der Röntgen Sport-Club hatte extra kurzfristig den Streckenverlauf geändert und über den neu gestalteten Munsterplatz verlegt.