Corona-Pandemie in Remscheid : Covid-19 fordert 90. Todesopfer

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt in Remscheid am Mittwoch bei 118,6. Foto: dpa/Britta Pedersen

Remscheid In Remscheid ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 am Mittwoch auf 90 gestiegen. Ein 79-jähriger Mann, der unter anderem an der Lungenerkrankung litt, sei gestorben, meldet das städtische Gesundheitsamt.

Derzeit gibt es 170 Remscheider, die mit dem Coronavirus infiziert sind und sich darum in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden. Ebenso isoliert sind 378 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. 21 Covid-19-Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden, vier davon liegen auf der Intensivstation und werden beatmet.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner beschreibt, liegt am Mittwoch bei 118,6 (Vortag 115). Insgesamt haben sich bislang 2866 Bürger mit dem Coronavirus angesteckt, 2606 gelten mittlerweile als genesen.

Die Stadtverwaltung hat derweil noch einmal ihre Impfstrategie erklärt, die sich an den Vorgaben und Empfehlungen der Bundes- und Landesregierung orientiert: Hiernach werden zunächst Bewohner und Beschäftigte von Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft. Diese Personen gehören der obersten Impfpriorität an. Aufgrund der stark limitierten Verfügbarkeit des Impfstoffes in der ersten Auslieferungswelle wurde durch das Land festgelegt, diesen direkt in die Einrichtungen zu liefern und dort mit Hilfe mobiler Impfteams zu verabreichen.

In einem weiteren Schritt sollen dann auch diejenigen Personen ab 80 Jahren berücksichtigt werden, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen – auch diese gehören zur obersten Impfpriorität. Es muss jedoch unterschieden werden zwischen den Älteren ab 80 Jahren, die noch mobil sind und denen, die es nicht mehr sind, schreibt die Stadt. Diejenigen, die noch mobil sind, können sich im Impfzentrum vor Ort (Sporthalle West) impfen lassen, sobald die Impfzentren den Betrieb aufgenommen haben und genügend Impfstoff vorhanden ist. Interessierte, die zur priorisierten Gruppe gehören, können dann einen Termin vereinbaren.

