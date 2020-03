Gefängnis in Remscheid : Coronavirus – JVA im Krisenmodus

Info

In einem Erlass vom 17. März hat das NRW-Justizministerium alle Besuche im geschlossenen Trakt der JVA untersagt. Ausnahmen könnten nur in dringenden Fällen für Verteidiger gemacht werden. Auch der Jugendarrest nimmt vorerst keine Neuankömmlinge auf. Bislang gibt es in den Haftanstalten in NRW noch keinen bestätigten „Corona-Fall“.