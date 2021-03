Corona-Pandemie in Remscheid : Schnelltest-Start auf Alleestraße verschiebt sich

Remscheid In Zusammenhang mit der Corona-Infektion gibt es in Remscheid einen neuen Todesfall zu beklagen. Eine 91-Jährige ist verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut Gesundheitsamt bei 113,8.

Indes ist die Zahl der Todesopfer, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, am Donnerstag um eine 91-jährige Remscheiderin auf 133 gestiegen. Ein offizieller Wert der 7-Tage-Inzidenz wurde aufgrund von Datenaktualisierungen vom Robert Koch-Institut nicht gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt sie bei 113,8. 255 Remscheider sind an Covid-19 erkrankt oder befinden sich in angeordneter Quarantäne.