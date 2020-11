Remscheider Innenstadt : Pandemie trifft auch das Sozialkaufhaus

Innenstadt Auch das Sozialkaufhaus Remscheid muss spürbare Einbußen hinnehmen. Entmutigen lässt man sich aber nicht. Das Sortiment wurde vergrößert.

Seit nunmehr 14 Jahren bietet das Kaufhaus Remscheid der Arbeit Remscheid am Markt 17 auf rund 800 Quadratmetern allerhand gut erhaltene Ware an: Gebrauchte Kleidung für Mann, Frau und Kinder, Spielsachen, Möbelstücke und allen möglichen Hausrat, Besteck, Tassen, Haushaltsgeräte und Saisonware gibt es auf fünf Etagen zu erschwinglichen Preisen zu kaufen. Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren bereits von sehr vielen Menschen angenommen, berichtet Kaufhausleiterin Petra Kipp-Schumacher. „Es gab Tage, da musste ich mich hier durch die Menschenmassen auf den Etagen durchschlängeln, um in mein Büro zu kommen.“