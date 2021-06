Bauen in Remscheid : Corona-Pandemie bremst Bauprojekt

Bis Ende 2021 sollen alle bisher verkauften Häuser am Schwarzen Weg bezugsfertig sein. Foto: Jürgen Moll

Bergisch Born Am Schwarzen Weg in Bergisch Born baut Investor Bonava 20 Doppelhäuser. Die Corona-Krise und Änderungen am Bebauungsplan führten zu Zeitverzögerungen. Vier Häuser stehen noch zum Verkauf.