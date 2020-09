Kultur in Remscheid : Corona-Neustart im Kellertheater

Freuen sich auf den Neustart im gemütlichen Kellertheater (v.l.): Reintraut-Schmidt-Wien, Johannes Schmidt, David Schmidt und Julia Schmidt. Foto: Jürgen Moll

Lennep Nach fünf Monaten Zwangspause beginnt im Lenneper Rotationstheater die neue Saison. Das Rotationscafé öffnet am Dienstag wieder den Innenbereich.

Die Vorfreude ist der Betreiberfamilie Schmidt deutlich anzumerken. Endlich, nach rund fünf Monaten Corona-Zwangspause, geht es im Rotationstheater an der Kölner Straße am Freitag, 11. September, wieder los mit Kabarett, Kleinkunst und Komödien. Möglich ist das Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts, das David Schmidt zusammen mit seinem Team und dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt entwickelt hat. Das Konzept beinhaltet einige bereits aus anderen Spielstätten vertraute Regeln, andere wiederum sind auf die speziellen Bedürfnisse im gemütlichen Kellertheater zugeschnitten.

Wie es praktisch aussieht, hat Oliver Scheemann, seines Zeichens Theaterpädagoge und Schauspielcoach am Rotationstheater, zusammen mit einigen Schauspielern in einem gut 30-sekündigen Trailer zusammengefasst. „Das kleine Filmchen soll auf unserer Website zu sehen sein, so dass die Besucher einen kleinen Eindruck von dem bekommen, was sie erwartet“, sagt David Schmidt. Das Offensichtlichste für die Besucher ist, dass sie am Eingang in Empfang genommen werden, die Hände desinfizieren müssen, die Temperatur gemessen wird und man dann an seinen Platz geführt wird.

Info Die erste Veranstaltung ist am 11. September Abendkasse Damit die Nachverfolgung im Falle einer Corona-Infektion im Publikum möglichst reibungslos funktioniert, wird es keine Abendkasse geben. Tickets Eintrittskarten sind nur online über Remscheid-Live zu bekommen. Dort kann man sich direkt registrieren. Auftakt Los geht die neue Saison am Freitag, 11. September, mit John Doyle und dem Programm „Das Leben ist Abenteuer genug“.

„Normalerweise passen 99 Besucher ins Theater, jetzt dürfen maximal 30 Personen gleichzeitig hier sein“, sagt David Schmidt. Den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz darf man am Sitzplatz abnehmen, die Stühle stehen jeweils in Dreiergruppen weit genug voneinander entfernt. Es wird eine Pause in den Stücken oder Programmen geben. Aber keine, in denen man aufstehen und sich etwas zu trinken holen gehen kann. „Es wird allerdings alle 30 Minuten die Tür an der linken Bühnenseite geöffnet, damit wir den Raum belüften können“, sagt David Schmidt. Und kündigt gleich an: „Da wir hauptsächlich Kleinkünstler und Kabarettisten zu Gast haben, werden sie die notwendige Maßnahme bestimmt in ihr Programm integrieren.“

David Schmidt bedankt sich ausdrücklich bei der Stadtverwaltung im Allgemeinen, und beim Kommunalen Ordnungsdienst im Besonderen. „Die Zusammenarbeit war wirklich hervorragend. Das ganze Problem wurde sehr konstruktiv und zielorientiert angegangen“, sagt er. Jetzt komme es nur auf das Publikum an. „Denn ohne Gäste können wir keine Veranstaltungen anbieten“, sagt David Schmidt. Intendantin Reintraud Schmidt-Wien ergänzt: „Wir haben zwar nur 30 Plätze – bei weniger als zehn Anmeldungen werden wir die Veranstaltungen aber absagen.“

Wer sich über das Hygienekonzept im Rotationstheater informieren möchte, könne dies übrigens jeden Tag zwischen 10 und 17 Uhr im Büro machen, sagt David Schmidt. „Es mag sein, dass man ein wenig in Sorge ist, weil die Räumlichkeiten ja im Keller sind. Aber wir erklären sehr gerne unser Hygienekonzept auch direkt vor Ort im Theater – niemand braucht sich Sorgen zu machen, wenn er oder sie eine Veranstaltung bei uns besucht.“

In den vergangenen fünf Monaten ist man bei der Kleinkunstbühne alles andere als untätig gewesen. „Als im März alles geschlossen wurde, haben wir kurz innegehalten und überlegt: Wie geht es denn jetzt weiter? Kann es überhaupt weitergehen?“, sagt David Schmidt. Schnell sei aber klar gewesen: „Es muss weitergehen!“ Also habe man die Zeit genutzt, und in Technik, Ausstattung und Interieur investiert. So gibt es einen neuen Bodenbelag, neue Technik und Beleuchtung sowie eine große, ausfahrbare Leinwand nebst dazugehörigem Beamer. „Das wurde übrigens alles mit privaten Spenden finanziert“, sagt David Schmidt. Für die Investitionen seien keinerlei staatlicher Corona-Hilfsgelder in Anspruch genommen worden.