Bürgerservice in Remscheid : Wegen Corona auch samstags ins Bürgeramt

Innenstadt Die Einschränkungen durch die Pandemie haben bei den Meldeangelegenheiten für einen Stau gesorgt. Der wird in Extraschichten abgearbeitet – auch wegen der Kommunalwahl am 13. September.

Es ist Samstagmorgen, kurz nach neun Uhr: Seit gut einer Stunde ist das Ämterhaus schon geöffnet, die ersten 30 Anträge sind bereits abgewickelt und die nächsten Antragsteller sitzen entweder schon im Wartesaal oder trudeln langsam ein. Am Eingang werden sie von Sicherheitsmitarbeiter Leonardo Furco in Empfang genommen: „Guten Morgen. Sie haben einen Termin?“, fragt der 25-Jährige freundlich. „Ja“, antwortet sein Gegenüber skeptisch. „Ihr Name bitte“, möchte Furco wissen. Diesen hakt er auf einer Liste ab und lässt den Mann herein.