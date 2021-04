Corona in Remscheid : Inzidenzwert sinkt auf 165,3

Remscheid Der Inzidenzwert in der Stadt sinkt weiter. Nach Angaben des Gesundheitsamtes lag der Wert am Mittwoch bei 165,3. Am Dienstag wurde noch eine Inzidenz von 181,4 gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell sind 408 Remscheider an Covid-19 erkrankt und befinden sich in angeordneter Quarantäne. Zusätzlich gibt es 1135 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.

Insgesamt wurden bisher 4559 Bürger positiv getestet, 4012 von ihnen gelten als genesen, 139 Menschen sind gestorben. 439 Remscheider haben sich bisher mit der britischen Corona-Variante angesteckt. Einmal wurde die südafrikanische Variante diagnostiziert. Die brasilianische Variante wurde dagegen bislang nicht in Remscheid nachgewiesen.

(red)