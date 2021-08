Corona in Remscheid : Inzidenz steigt - Quarantäne an Schule und Kita

Remscheid Der Inzidenzwert ist in Remscheid auch über das Wochenende weiter gestiegen und liegt am Montag bei 168,6. Es gab 34 Neuinfektionen. Eine Schulklasse und eine Kitagruppe mussten in Quarantäne.

Laut Gesundheitsamt gibt es derzeit 327 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden.Zudem gibt es aktuell 878 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.

Wie das Gesundheitsamt wieter mitteilt, werden sieben Covid-19-erkrankte Personen im Krankenhaus behandelt, zwei Patienten werden auf der Intensivstation versorgt.

Neue Infektionsfälle haben zur Quarantäne in der EF (Einführungsphase) der Albert-Einstein-Gesamtschule und in der Sterngruppe der Kita Walkürenstraße geführt.

Am Samstag hatte das mobile Impfteam wieder auf der oberen Alleestraße Impfungen angeboten. Trotz Regenwetter haben sich 98 Remscheiderinnen und Remscheider impfen lassen. Dazu gehörten auch fünf Kinder und Jugendliche, die ihre erste Impfung mit dem Impfstoff der Firma BioNTech/Pfitzner erhalten haben.

(red)