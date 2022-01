Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz klettert am Dienstag auf 417,0

Corona-Inzidenz klettert am Dienstag auf 417,0

Pandemie in Remscheid

Remscheid Auch Remscheid vermeldet einen rasanten Anstieg an Covid-19-Infektionen: Bei einer aktuellen Inzidenz von 417,0 sind derzeit 687 Bürger mit dem Virus infiziert und befinden sich in Quarantäne.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt noch einmal auf die Kinderimpfaktion am Samstag, 15. Januar, in der städtischen Impfstelle Zentrum-Süd, Rosenhügeler Straße 2-8, für Fünf- bis Elfjährige hin. Von den insgesamt 288 Erstimpfterminen seien noch einige wenige (28) frei, die im Internet unter remscheid-kinder.impf-buchung.de gebucht werden könnten.