Corona in Remscheid : Inzidenz ist leicht gesunken

Remscheid Im Vergleich zu Donnerstag (174,0) ist die Corona-Inzidenz in der Stadt Remscheid am Freitag leicht gesunken und lag bei einem Wert von 169,5.

Insgesamt sind aktuell 325 Remscheider an Covid-19 erkrankt. Acht Personen liegen im Krankenhaus, drei auf der Intensivstation. Auf Nachfrage der Redaktion teilte die Klinikleitung des Sana Klinikums mit, dass bislang insgesamt 700 Covid-Patienten stationär behandelt wurden, 170 von ihnen auf der Intensivstation. Rund 100 mussten beatmet werden. Das Durchschnittsalter lag in den vergangenen Monaten bei 67 Jahren, aktuell liegt es bei 42 Jahren. Vor allem in Schulen treten zunehmend Coronafälle auf. Seit Donnerstag hat es in vier weiteren Klassen Infektionsfälle gegeben: Sophie-Scholl-Gesamtschule (5c), Albert-Einstein-Gesamtschule (10d, 13) und Käthe-Kollwitz-Berufskolleg (SOAU-2).