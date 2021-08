Corona-Impfzentrum in Remscheid : Nachfolger wird gesucht

Guido Eul-Jordan ist der Leiter des städtischen Impfzentrums. Foto: Jürgen Moll

Remscheid In einem Monat schließt das städtische Impfzentrum in der Halle West. An einer neuen Struktur zum Impfschutz der Remscheider Bevölkerung wird gerade gearbeitet.