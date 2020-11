Kampf gegen Pandemie : Remscheid plant Corona-Impfungen ab Januar

Remscheid Mitten in der zweiten Welle der Corona-Infektionen gibt es gute Nachrichten für die Remscheider. Ab dem 15. Januar sollen dort die ersten Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt werden können.

Das berichtete am Donnerstag der Leiter des Corona-Krisenstabs, Thomas Neuhaus, auf Nachfrage unserer Redaktion. Zum Einsatz kommen soll zunächst der Impfstoff der Firma Biontec, später auch das Medikament der Firma Astra Zeneca. So jedenfalls sehen es die Pläne des Landes vor, die Neuhaus und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz in einem Gespräch mit der Bezirksregierung mitgeteilt wurden. Demnach sollen 53 Impfzentren in NRW entstehen.