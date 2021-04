Pandemie in Remscheid : Corona fordert weiteren Todesfall, Inzidenz sinkt unter 300

Pandemie in Remscheid

Remscheid Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch, dass ein 95-jähriger Remscheider im Zusammenhang mit der Lungenerkrankung Covid-19 gestorben ist. Damit steigt die Zahl der Corona-Opfer in der Stadt auf 147.

647 Remscheider sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zudem müssen sich 1315 Personen isolieren, weil sie als Verdachtsfälle gelten.

Stand heute gibt es in Remscheid insgesamt 67 Testzentren, die den kostenfreien Bürgerschnelltest bis in die Stadtteile hinein anbieten. Und das Angebot wächst weiter, diverse Anbieter haben ihr Interesse bei der Stadt bekundet und planen neue Teststandorte.

Das zuletzt am 16. April berichtete Infektionsgeschehen in einer Pflegeeinrichtung zeigt sich derweil nochmals verändert: Von den 60 Bewohnern haben 20, also sechs mehr als zuvor, ein positives PCR-Ergebnis. Zwei von ihnen sind nicht geimpft, 18 sind zweifach geimpft.