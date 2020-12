Remscheid : Corona-Fälle in zwei weiteren Pflegeheimen

Remscheid In zwei weiteren Alten- und Pflegeeinrichtungen sind Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte am Donnerstag die Stadtverwaltung mit. Es sind jeweils einzelne Wohnbereiche betroffen. Der Inzidenz-Wert liegt bei 218,3.

In einer Einrichtung wurden elf von insgesamt 22 Bewohnern sowie ein Beschäftigter positiv getestet. In der anderen waren es zwei von insgesamt elf Bewohnern. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde für diese Bereiche ein Besuchsverbot ausgesprochen. Ein weiterer verpflichtender Abstrich ist für Montag, 14. Dezember vorgesehen.

Wie in dieser Woche bereits berichtet, ist das Haus Lennep sehr intensiv von Corona-Infektionen betroffen, auch beim Personal. Soldaten der Bundeswehr wurden per Hilfe-Ersuch der Stadt zur Unterstützung angefordert.

Vor allem die Heimfälle haben die 7-Tage-Inzidenz-Zahl zuletzt ansteigen lassen. Sie lag am Donnerstag bei 218,3. Bislang sind 49 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Weitere Corona-Fälle meldet die Stadt in zwei Klassen der Grundschule Hasenberg in Lennep.