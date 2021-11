Viele Absagen in Remscheid : Corona bremst das Lesefestival aus

Remscheid Mit zahlreichen Absagen hatte das diesjährige Lenneper Lesefestival „erLesen“ am Wochenende zu kämpfen. Von den ursprünglich 16 Lesungen fanden am Ende nur sieben Veranstaltungen statt.

Nachdem die Pandemie im vergangenen Jahr das beliebte Lenneper Lesefestival in die virtuelle Welt verbannt hatte, freuten sich die Veranstalter der Welle in diesem Jahr mit vielen Kooperationspartnern wieder eine dreitägige literarische Wandertour durch die Lenneper Altstadt samt Abstechern nach Lüttringhausen und Hasten anbieten zu können. Doch erneut zerschlug Corona das ansprechende Programm.

Beginn Mit „Lennep liest“ wurde im Frühjahr 2016 der Grundstein für das Lesefestival gelegt, das sich längst nicht mehr ausschließlich in Lennep abspielt. Mit 25 Lesungen an 17 Orten und rund 500 Besuchern fand die Premiere statt. Seitdem findet das Festival jährlich statt.

So etwa Rainer Heuser, der am Freitagnachmittag, am internationaler Vorlesetag, das Lesefestival mit einem außergewöhnlichen Essay des österreichischen Lyrikers Adalbert Stifter im Röntgen-Museum eröffnete. In dem Werk des bedeutenden Biedermeier-Autors geht es um die erlebte Sonnenfinsternis vom 8. Juli 1842, eine minutiöse und poetische Beschreibung des Vorgangs, wenn sich der Mond langsam vor die Sonne schiebt und die Welt durch die Abwesenheit von Licht plötzlich verstummt. Sieben Zuhörer lauschten fasziniert im Labor des Museums den Ausführungen zu, während im Hintergrund Bilder einer Sonnenfinsternis projiziert wurden.

Einblick in eine völlig andere Welt gewährte indes die gelernte Hagener Schneiderin, Kostümbildnerin und studierte Textil-Managerin Silja Meise, die sich nun auch als Buchautorin probiert hat und überraschend fesselnd schreibt. Ihr Werk „Marias neue Kleider“ präsentierte sie am Samstag samt Ausstellung gleich zweimal im Lenneper Tuchmuseum.

Eine hübsche Geschichte, in die die rund 14 Zuhörer kinderleicht hineintauchen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. Als zusätzliches Bonbon enthüllte Meise am Ende ihrer Lesung eine kleine Ausstellung mit Teilen des entworfenen Kleidungsstücks. Für Franz von Wismar, Ehrenamtler im Tuchmuseum, eine gelungene Veranstaltung. Schade, aber zugleich verständlich sei für ihn die Absage einiger Programmpunkte. Das Tuchmuseum habe an der Lesung festgehalten, weil es an der Hardtstraße üblicherweise nicht so überlaufen ist. Die besondere Lesung jedoch brachte erfreulicherweise einige zusätzliche Gäste in die Räume der Lenneper Tuch-Geschichte.