Im Remscheider Eschbachtal Container-Standort wird täglich vermüllt

Auch die tägliche Reinigung seiner Kollegen bringt laut Michael Sauer, Geschäftsbereichsleiter Abfallwirtschaft bei den Technischen Betrieben (TBR), wenig: Am Container-Standort im Eschbachtal kurz vor der Talsperre stapelt sich beinahe täglich der Müll. „Wir kennen den Standort und fahren den auch jeden Tag an. Jedoch ist es möglich, dass wenn wir am Morgen dort waren, am Mittag bereits wieder Müll neben den Containern abgeladen wird“, sagt Sauer. Öfter als einmal täglich sei eine Säuberung des Standortes einfach nicht für die TBR umsetzbar, ergänzt er. Und dann sieht es manchmal schlimm aus.