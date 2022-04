Ostertrödel auf der Alleestraße : Sonniges Comeback nach der Zwangspause

Remscheid Der traditionelle Ostertrödel auf der Alleestraße kehrte am Wochenende nach zweijähriger Coronazwangspause wieder zurück. Das sommerliche Wetter sorgte zwar für eine volle Allee, nur die Kauflust der Besucher schwand angesichts von Angebot und Inflation deutlich.

So voll hat Remscheid seine längste Einkaufsstraße lange nicht mehr gesehen: Am Ostersonntag flanierten mehrere Tausend Menschen die Allee rauf und runter, auf der Suche nach einem guten Schnäppchen oder, wie sich in vielen Fällen herausstellte, einfach nur um zwischen den Feiertagen aus dem Haus zu kommen und das traumhafte Frühlingswetter zu genießen. „Wir suchen nichts bestimmtes“, erzählte beispielsweise Besucherin Tanja Richter. Mit Kind und Kegel spazierte die Mutter zwischen den Ständen, schaute sich links und recht bei Kinderspielzeug und altem Trödel um. „Eigentlich sind wir ohne Kaufabsichten gekommen. Wir wollten mit den Kindern einfach nur mal raus und gleich ein Eis essen“, verriet die 42-Jährige. „Ich habe zwar erwartet, dass bei dem Wetter viel hier los sein würde, aber es überrascht mich trotzdem, nach der langen Pandemie so viele Menschen an einem Ort zu sehen.“

Obgleich einige neongelbe Plakate an verschiedenen Masten empfahlen, Abstand zu halten und Maske zu tragen, entschieden sich die meisten Passanten offenkundig dagegen. Nur wenige trugen trotz sommerlicher Temperaturen um die 20 Grad eine schützende Maske. Auch der Abstand ließ sich an der ein oder anderen Stelle aufgrund der Vielzahl der Besucher nur sehr schlecht einhalten, vor allem dort, wo zusätzlich zu den Menschenmassen die Stände recht dicht beieinanderlagen. „Viel gucken, wenig kaufen“, bedauerte einer der Händler, der neben altem Porzellan auch reichlich Elektrogeräte im Angebot hatte. Auch einer der ausländischen Obsthändler, der als Marktschreier versuchte, sein frisches Obst und Gemüse an Mann und Frau zu bringen, schrie gelegentlich laut auf. „Hallo! Lecker Obst kaufen“, war in der Menge zu hören. Vorbeilaufenden Besucher schmunzelten und entschieden sich kurzerhand an einem frei werdenden Tisch vor einem Eiscafé Platz zunehmen und das bunte Treiben aus sicherer Entfernung bei einem Eisbecher zu beobachten. Cafés und Eisdielen auf der Allee profitierten augenscheinlich am meisten von der Veranstaltung. „Schön, wieder so viele Menschen auf den Beinen zu sehen“, urteilte Bernd Kleiber. Auch er hatte nichts gekauft, aber interessiert geschaut. „Die Auswahl ist hier leider nicht so interessant für mich.“ Der 64-Jährige war auf der Suche nach Schallplatten. „Leider findet man auf Trödelmärkten immer seltener gute Langspielplatten. Da wird man mittlerweile besser im Internet oder auf spezialisierten Flohmärkten fündig“, wusste der Kenner zu berichten.

Über gute Geschäfte konnten sich an diesen Nachmittag nur wenige Händler freuen. „Die meisten gucken aber kaufen nichts“, berichtete beispielsweise eine Händlerin, die allerlei gut erhaltene und alte Haushaltsgegenstände auf ihrem Tisch feilbot. „Man merkt schon, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten.“ Den Grund für den geringen Absatz sah ein Besucher aber an anderer Stelle. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute die Pandemie genutzt haben, um zu Hause auszumisten und jetzt wird hier versucht, sämtlicher Ramsch zu veräußern, von dem alle anderen aber auch genug zu Hause rumliegen haben“, urteilte Besucher Lennard. „Gutes habe ich hier leider noch nicht gefunden“, äußerte der 27-Jährige enttäuscht. Auch bei den Neuwarenhändlern liefen die meisten Passanten schauend vorbei.

Petra Raber, Chefin des Veranstaltungsservice Team3, Ausrichterin des traditionellen Ostertrödels auf der Allee, freute sich derweil über eine sehr gute Atmosphäre. „Die Stimmung ist perfekt. Das Wetter passt“, urteilte sie. Rund 200 Stände hatte sie entlang der Allee platziert. „Wir haben im Vergleich zu der Zeit vor Corona etwas weniger Trödelstände, was diesmal aber daran liegt, dass viele Anbieter die Lockerungen und Öffnung zu Ostern genutzt haben, um selbst in den Urlaub zu fahren“, wusste Raber zu berichten. Im Großen und Ganze zeigte sie sich aber mit dem ersten Ostertrödeltag „post-corona“ sehr zufrieden.



INFO

Im Mai finden die nächsten beiden Trödelmärkte des Veranstalters Knallfabrik statt. Der Kindersachentrödel „Kinderkram“ am 1. Mai und der Mädelsflohmarkt „Glücksgriff“ am 8. Mai. Beide im Parkhaus des Brückencenters in der Presover Straße. Der nächste Trödelmarkt von Team3 ist für den 15. Mai wieder auf dem Parkplatz von Möbelhaus Knappstein terminiert.