Veranstaltung in Remscheid : Cocktails, Musik und ein Plausch

Lennep Die Lenneper Turngemeinde lud am Samstag zu einem entspannten Cocktailabend ein. Es wurde eine gesellige Veranstaltung, um sich als Verein zu präsentieren, aber auch um als Mitglieder zusammenzukommen.

Der Verein, um auch finanziell kein Risiko einzugehen, ließ es locker angehen und stellte am Samstag mit rund zehn Helfern einen kleinen Cocktailabend auf die Beine. „Uns war es eben wichtig, trotz der Ungewissheit etwas zu machen, um einfach wieder herauszukommen und mit Leuten in Kontakt zu treten“, sagte Erik Dannehl, Sport- und Fitnesskaufmann bei der LTG und Mitorganisator des Abends.

Mit den Cocktails in der Dose stellten sich die Sportler ebenfalls recht flexibel auf, da diese, im Falle einer Absage, gut gelagert werden können. Den Besuchern auf dem Platz gefiel und schmeckte es trotz geringer Resonanz dennoch. „Mir gefällt es gut. Ich finde schön, dass wieder was stattfinden kann und unterstütze das als LTG-Mitglied natürlich sehr gerne“, verriet Barbara Vieler, die nebst Karin Ruff, José-Luis Imbernón, Lothar Vieler sowie Klaus und Brigitta Hartmann an einem Tisch saß und sich angeregt unterhielt. „Wir haben leider das Pech, dass dieses Wochenende wirklich viel los ist, sowohl in der Stadt als auch in der Nachbarschaft“, sagte das LTG-Mitglied achselzuckend. Dass unter den Umständen nicht allzu viele Menschen den Weg in die Lenneper Altstadt finden, sei verständlich. „Wir haben trotzdem Spaß“, betonte sie.