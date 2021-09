Institution in der Remscheider City : Citybrunch an der Stadtkirche kann wieder stattfinden

Remscheid Rund eineinhalb Jahre mussten viele Remscheider auf das Beisammensein beim Citybrunch coronabedingt verzichten. Am Mittwoch aber geht es wieder los mit den geselligen Treffen im Vaßbendersaal an der Remscheider Stadtkirche.

Aufgrund der Pandemie muss allerdings die Anzahl der Teilnehmer auf rund 40 reduziert werden. Die zehn runden Tische werden nun im gesamten Saal weit auseinanderstehend positioniert. Und: Es wird vorerst kein Mittagessen geben. „Wir können derzeit nur den ausgiebigen Brunch anbieten, und den auch nicht mehr in Form der Selbstbedienung am Buffet. Stattdessen werden viele Helfer das Essen servieren.“

Seit vielen Jahren finden beim Citybrunch, der von der evangelischen Kirche in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Lennep angeboten wird, die Menschen zusammen, tauschen sich aus, Fremde kommen miteinander ins Gespräch. Vor allem für viele einsame Senioren bedeutete der plötzliche Wegfall der liebgewonnenen Veranstaltung als eins der wöchentlichen Highlights einen herben Einschnitt in ihr Leben. „Wir haben natürlich versucht, auch während der langen Zeit Kontakte aufrecht zu erhalten, etwa mit Telefonaten. Besuche waren ja auch oft nicht möglich.“ so Rogalla.

Zwischen 2,50 und 3,50 Euro kostet der ausgiebige Brunch in der Stadtkirche, der nun immer von 10 bis 13 Uhr stattfinden wird. Willkommen ist dort jeder, egal welchen Alters, welcher Herkunft Parallel dazu bieten auch die Mitarbeiter des Reparaturcafés in den Nebenräumen wieder ihre Dienste an. Wer also noch ein defektes Bügeleisen zu Hause hat, kann dies mit- und in Ordnung bringe lassen und währenddessen mit andern Mitmenschen „über Gott und die Welt töttern“.