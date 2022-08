Karten-Verlosung in Remscheid : Cinema Symphonics – Filmmusik beim Eventgarten

Karten-Verlosung in Remscheid

Die Bergischen Symphoniker spielen am 16. August auf dem Schützenplatz. Foto: Jürgen Moll

Alt-Remscheid Zusammen mit dem Solisten Lance Ellington und den Bergischen Symphonikern wird der Dirigent Nic Raine am 16. August beim Open Air Eventgarten auf dem Remscheider Schützenplatz weltbekannte Soundtracks performen.

Aber es bleibt nicht nur beim Hörgenuss. Auf zwei gigantischen LED-Wänden werden Bilderwelten gezeigt, die die Zuschauer auch visuell in die Welt der Filmmusik eintauchen lassen werden.

Der Filmkomponist Nic Raine wurde 1953 in London geboren und hat unter anderem Klavier, Bass und Gitarre studiert. Lance Ellington, geboren 1957, ist ein englischer Sänger, Songwriter und Schauspieler, der mit großen Musikern wie Michael Jackson , George Michael oder Robbie Williams zusammengearbeitet hat.

Über die Bergischen Symphoniker muss man nicht viel sagen: Sie sind das gemeinsame Orchester der beiden Städte Solingen und Remscheid. Ihre Vereinigung entstand 1995. Mit rund 180 Auftritten gehören die Symphoniker zu den meist beschäftigten Orchestern in Deutschland. Sonderkonzerte wie das beim Eventgarten haben bei den Bergischen Symphonikern Tradition. So spielen sie auch regelmäßig im Rittersaal auf Schloss Burg in Solingen.