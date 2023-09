1. CSD in Remscheid Christopher Street Day ist bunt, laut und politisch

Die Trommlergruppe „Apito Fiasko“ aus Wuppertal sorgte für einen schwungvollen Rhythmus, um die über 1000 Menschen auf dem Platz in Bewegung zu bringen. Die Zumba-Gruppe des soziokulturellen Zentrums „Die Welle“ aus Lennep performte zum Lied „Regenbogenfarben“ von Schlagersängerin Kerstin Ott, ehe 1Live-Moderator Benni Bauerdick das Mikrofon an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz übergab. „Was für ein tolles Bild“, lobte das Stadtoberhaupt die bunte Menge. In seinem Redebeitrag betonte Mast-Weisz, dass jeder Mensch kulturell, politisch, religiös oder sexuell unterschiedlich sein kann, doch dass jeder einzelne in dieser bunten Stadtgesellschaft seinen Platz habe. „Ohne all diese Menschen wäre Remscheid keine Großstadt und würde auch nicht funktionieren.“