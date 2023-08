Bergisches Hospiz Ein schöner Ort für den würdevollen Abschied

Dass der Bau sich auf dem zunächst angedachten Grundstück auf dem Gelände der Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen nicht realisieren ließ, habe sich im Nachhinein als „Glücksfall“ entpuppt, sagt Holthaus. Das Grundstück in Bergisch Born, das den Gästen (von Patienten spricht man in einem Hospiz nicht) einen Blick ins Grüne erlaubt, liegt zentral im Einzugsgebiet. Die Stadt Remscheid hat es dem Förderverein in Erbpacht übertragen. „Es ist ein wunderbarer Ort, der aus allen Städten gut erreichbar ist“, sagt Holthaus. Ein kurzer Rundgang zeigt, mit wie viel Liebe im Detail das Hospiz umgesetzt wurde und wird. Holzboden und Einbauschränke strahlen Wärme aus, im Raum der Stille, der auch als Rückzugsraum für die Sterbenden und ihre Angehörigen dient, dringt sanftes Licht durch ein Oberlicht. Noch verhüllt ist bei dieser Vorbesichtigung ein farbiges Fenster, das von einem Künstler gestaltet wurde. Es geht hinaus auf einen kleinen Innenhof, in dem ein Brunnen plätschert, den der damalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Talkshow von Radiomoderator Horst Kläuser als Spende versprach. „Er funktioniert, wir haben ihn schon ausprobiert“, berichtet Holthaus mit einem Schmunzeln.