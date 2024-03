Politik in Remscheid Christina Kutschaty findet neue Aufgabe in Recklinghausen

In Recklinghausen setzte sich Kutschaty, deren Mann Thomas Kutschaty bei der Landtagswahl 2022 in NRW Spitzenkandidat der SPD war, in der Vorauswahl nach Informationen der Recklinghäuser Zeitung gegen mehrere Mitbewerber durch. Sie erhielt 40 von 50 Stimmen und ist zukünftig für die Fachbereiche Stadtplanung und Bauordnung sowie für die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) zuständig. In Recklinghausen bilden CDU und Grüne im Rat eine Koalition. Die SPD hat aber als zweitstärkste Fraktion für dieses Dezernat das Vorschlagsrecht.