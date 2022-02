Volksbank im Bergischen Land : „Urgestein“ Christian Fried rückt an die Spitze

Remscheid Christian Fried bildet zusammen mit Andreas Otto das neue Vorstands-Tandem bei der Volksbank im Bergischen Land. Der Lenneper ist ein „Eigengewächs“ und folgt auf Lutz Uwe Magney, der nach 50 Berufsjahren Ende Januar in den Ruhestand gegangen ist.

Damit habe die Volksbank ein „Bergisches Urgestein“ an der Spitze, sagte Otto am Montag bei einem Termin mit Journalisten. Es sei noch mal etwas anderes, wenn man in der Stadt, in der man arbeitet, auch in die Schule gegangen sei, sagte der in Gelsenkirchen geborene Otto. Er selber ist zwar auch bereits mehr als 20 Jahre bei der Volksbank und lebt mit seiner Familie in Remscheid, habe aber gleichwohl den Status des „Hergelopenen“ (Bergisch für Zugezogenen) immer behalten.