Ansichtssache in Remscheid Das Center lebt auf – die Allee tritt auf der Stelle

Im Gegenteil: Die Remscheider, für die das Center vor der Pandemie auch eine Art zweites Wohnzimmer war, nehmen die in ihrem Effekt immer sichtbarer werdenden Modernisierungsarbeiten zum Anlass, um zu schauen, wie sich ihr Einkaufszentrum nun verwandelt, moderner und lebendiger wird. Vor allem seit sich das Untergeschoss, das nach dem Auszug von Real lange Zeit in Teilen in eine Art Koma gefallen war, wieder mit Läden und Leben füllt, ist dieser Effekt auch für den Otto-Normal-Besucher spürbar. 25 Millionen Euro investiert der Betreiber in dieses Update für das Allee-Center und zeigt damit, dass er an den Standort Remscheid glaubt.