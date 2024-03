Schulentwicklungsplanung in Remscheid CDU: Not ist groß – Stadt braucht schnell mehr Schulraum

Schmidt, der am Lenneper Röntgen-Gymnasium unterrichtet, plädierte vor Journalisten auch für eine 1:1-Ausstattung der Schüler an weiterführenden Schulen mit Tablets. Die Stadt habe zwar in den vergangenen Jahren viele Geräte angeschafft. Die Zahl reiche aber bei weitem nicht aus, um in den Schulen die Digitalisierung in angestrebter Form voran zu bringen.