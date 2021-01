Kostenpflichtiger Inhalt: Lokalpolitik in Corona-Zeiten : Remscheider CDU will Schnelltests vor Sitzungen

Sebastian Hahn ist Mitglied der BV Lüttringhausen. Foto: CDU

Remscheid Für die Durchführung von Corona-Schnelltests vor Sitzungen der Gremien des Rates spricht sich die CDU in einem Brief an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) aus.