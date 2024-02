Sicherheit an Schulen Nach Amoktat: CDU will Remscheids Schulen besser schützen

An naturwissenschaftlichen Fachräumen gebe es diese Lösung bereits, sagte Alexander Schmidt, schulpolitischer Sprecher der CDU, im Gespräch mit der Redaktion. So wird sichergestellt, das niemand ohne Aufsicht Zugang etwa zu Chemikalien hat. Auch Gegensprechanlagen mit einer Kamera im Eingangsbereich der Schulen könnten für mehr Sicherheit sorgen, so Schmidt. So werde verhindert, dass Unbefugte unbemerkt das Schulgelände betreten. Auch soll die Stadt eigene Ideen in die Diskussion einbringen, wie etwa mit baulicher Sicherheitstechnik der Schutz von Schülern. Lehrern und anderen Mitarbeitern der Schulen verbessert werden kann.