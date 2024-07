Kommunalwahl 2025 in Remscheid CDU spürt Rückenwind und will 2025 „das OB-Büro holen“

Fred Schulz war der letzte Oberbürgermeister mit CDU-Parteibuch in Remscheid. Seit er 2004 überraschend in einer Stichwahl gegen Beate Wilding (SPD) unterlag, versuchte die CDU mehrfach vergeblich, das Stadtoberhaupt zu stellen. Rund ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl (der genaue Termin steht noch nicht fest) gibt sich die Parteispitze optimistisch, dass es 2025 mit dem Einzug ins Rathaus endlich klappen könnte. Rückenwind gibt der CDU das gute Ergebnis bei der Europawahl Anfang Juni. Die drei in der Ampel-Mehrheit verbundenen Parteien SPD, Grüne und FDP „erreichen zusammen in etwa nur so viele Stimmen wie wir“, rechnete CDU-Parteichef Mathias Heidtmann beim Parteitag in der Aula der Albert-Einstein-Gesamtschule den 36 anwesenden Delegierten vor. Zum Vergleich: 400 Mitglieder hat die CDU.