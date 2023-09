Wahlen in Remscheid Bürger können mitwirken am CDU-Wahlprogramm

Bis Mai 2024 sollen die Veranstaltungen stattfinden. Den Auftakt macht in den nächsten Wochen der Themenabend „Aufwachsen in Remscheid – Was brauchen unsere Kinder?“. Es geht um die Themenbereiche Jugend, Schule und Kindergarten. Eingeleitet werden die Abende von den jeweiligen Experten der Partei, die in den Fachgremien des Rates vertreten sind. Danach wird an Thementischen diskutiert. Weitere Abende widmen sich den Themenkomplexen Arbeit, Wirtschaft und Mobilität oder „Sicher leben in einer sauberen Stadt“.