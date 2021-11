Schul-Umbenennung in Remscheid : CDU trägt neuen Namen EMMA mit

Das EMA-Gymnasium an der Elberfelder Straße. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Remscheid Die Fraktion wird im Hauptausschuss geschlossen für die Umbenennung des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Emma-Herwegh-Gymnasium stimmen.

Für die vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium beantragte Umbenennung der Schule in Emma-Herwegh-Gymnasium zeichnet sich eine breite politische Mehrheit ab. Nach intensiven und kontroversen Diskussionen habe sich die CDU-Fraktion entschieden, in der Sitzung des Hauptausschusses in dieser Woche geschlossen für den Namenswechsel zu stimmen, sagte der schulpolitische Sprecher Alexander Schmidt am Montag bei einem Pressetermin. Die Ampel-Mehrheit im Rat hat bereits früh erklärt, dass sie dem Wunsch der Schule folgen will.

Man habe sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, sagte Schmidt. In zwei Extra-Fraktionssitzungen wurde sowohl mit der Schulleitung und der Schülersprecherin (als Unterstützer der Umbenennung) als auch mit dem Vorsitzenden des Vereins der Ehemaligen und Förderer der Schule (ist dagegen) gesprochen. Dabei habe sich am Ende eine deutliche Mehrheit für das Ansinnen der Schule ergeben.

Der Vorsitzende des Schulausschusses, Kai Kaltwasser. berichtete, dass er 2005 bei einem ersten Ratsentscheid noch gegen die Umbenennung gestimmt habe. Nachdem sich die Schule in den vergangenen Jahren aber unter anderem mit dem Projekt „Pferdestall“ einen Namen in der Schaffung einer Erinnerungskultur für die Opfer des Nationalsozialismus gemacht habe, sei für ihn nachvollziehbar, dass die Schule keinen Namensgeber mehr haben möchte, der mit antisemitischem Haltungen in Verbindung gebracht wird.