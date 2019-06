Rundgang in Remscheid : CDU tagt an den Innenstadt-Baustellen

Remscheid Bei einer öffentlichen Fraktionssitzung hat die größte Ratsfraktion zentrale Punkte des Innenstadt-Umbaus besucht und dort mit Anliegern gesprochen. Ende des Monats gibt es neue Informationen der Stadt zum Friedrich-Ebert-Platz.

Zweite Station des Rundgangs war der Rathaus-Platz. Dort wollte Fraktionschef Jens Nettekoven vom Wirt der „Grünen Gans“ wissen, ob sich die von ihm in einem Brief an die Politik geschilderten Probleme mit Jugendlichen gelegt haben. Polizei und Ordnungsamt seien seitdem häufiger vor Ort, schilderte der Mann. In den späten Abendstunden aber sei die Situation weiterhin problematisch, weil die Mitarbeiter des Ordungsamtes nur bis

21 Uhr im Einsatz seien. Das sei nicht mehr zeitgemäß, weil die Gruppe, die dort regelmäßig für Ärger sorgt, immer deutlich länger vor Ort ist. Innerhalb der Fußgruppe kam die Frage auf, ob der Rathaus-Platz mit seinem Potenzial nicht eine deutlich größere Rolle im Innenstadt-Konzept spielen müsste. Nettekoven erinnerte daran, dass für Veränderungen am Theodor-Heuss-Platz nur 250.000 Euro im Investitionsplan stehen. Die Karawane zog weiter zur Fastenrathstraße. Dass ausgerechnet dort das erste Projekt im Stadtumbau-Programm starten soll, wollte vielen Teilnehmern nicht einleuchten. Rosemarie Stippekohl, Sprecherin der CDU in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid, hält die Idee, die Taxi-Plätze auf die gegenüberliegende Straßenseite zu verlegen, für gefährlich. So würden die Fahrgäste zur Straße hin aussteigen und zudem im Anschluss die Straße überqueren müssen, um zu ihrem Ziel zu kommen.